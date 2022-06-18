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Карабах 18.06.2022 13:57

Власти Азербайджана в 2022г направят дополнительно $276,5 млн на финансирование работ по восстановлению Карабаха и Зангезура

Правительство Азербайджана в 2022 году дополнительно направит 470 млн манатов ($276,5 млн по текущему курсу) на финансирование работ по восстановлению освобожденных территорий - Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщалось ранее, в госбюджете на 2022 год расходы на эти цели были предусмотрены на уровне 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд). Таким образом, объем финансирования на эти цели в текущем году составит 2 млрд 670 млн манатов.

По данным информагентства APA, в парламент Азербайджана представлен проект поправок в параметры госбюджета на 2022 год, которые предусматривают увеличение доходов и расходов. При этом одним из направлений увеличения расходов станет выделение дополнительно 470 млн манатов на работы по восстановлению, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Согласно материалам агентства, в январе-мае 2022 года на работы по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий из госбюджета выделено 1 млрд 60 млн манатов, что в 3,6 раза больше, чем за 5 месяцев 2021 года.

Кроме этого, власти Азербайджана в 2022 году дополнительно выделят почти 595 млн манатов (около $350 млн по текущему курсу) на оборону и обеспечение национальной безопасности. Объем финансирования по данной статье расходов в целом на 2022 год с учетом изменений составит 5 млрд 94,759 млн манатов (почти $3 млрд).

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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