Ленд-лиз для Украины еще не начинался – Данилов

Поставки Украине вооружения из США по процедуре ленд-лиза еще не начинались и могут стартовать через несколько месяцев, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - сказал Данилов в интервью изданию "Лига", опубликованном в субботу утром.

На уточняющий вопрос, когда ожидаются поставки оружия по ленд-лизу, он ответил: "это может быть июль-август, может быть, сентябрь".

При этом Данилов сообщил, что боеприпасов советского образца калибра 122 и 155 мм "почти не осталось".