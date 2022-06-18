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СНГ 18.06.2022 14:20

Ленд-лиз для Украины еще не начинался – Данилов

Поставки Украине вооружения из США по процедуре ленд-лиза еще не начинались и могут стартовать через несколько месяцев, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - сказал Данилов в интервью изданию "Лига", опубликованном в субботу утром.

На уточняющий вопрос, когда ожидаются поставки оружия по ленд-лизу, он ответил: "это может быть июль-август, может быть, сентябрь".

При этом Данилов сообщил, что боеприпасов советского образца калибра 122 и 155 мм "почти не осталось".

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Тэги: УКРАИНА, США, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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