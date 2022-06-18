Япония направила группу кораблей в Тихий океан на учения с США

Японское командование отправило в Тихий океан флотилию Морских сил самообороны Японии, которая посетит ряд стран, а также будет участвовать в нескольких международных учениях, сообщает "Киодо".
В состав флотилии входят эскадренный вертолетоносец-миноносец "Идзумо", два эсминца, подводная лодка, патрульный самолет и другая техника. В этот раз ежегодная миссия Морских сил самообороны продлится до 28 октября. В ходе плавания японские корабли посетят США, Индию, Австралию, Соломоновы острова, Тонгу, Папуа-Новую Гвинею, Палау, Вануату, Фиджи, Вьетнам, Филиппины и французскую заморскую территорию Новая Каледония.
Японские военные примут участие в самых крупных международных военно-морских учениях RIMPAC (сокращенно от английского названия Rim of the Pacific Exercise - "Тихоокеанское кольцо"), военных учениях Pacific Vanguard с участием США, Японии, Южной Кореи, Австралии и в других учениях.
"Мы хотели бы продолжать укреплять наши отношения с тихоокеанскими островными государствами, в том числе для поддержания свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона", - заявлял в мае глава Минобороны Японии Нобуо Киси.
В свою очередь "Киодо" отмечает, что военно-морские учения ряда стран с участием японской флотилии призваны противодействовать ставшему более активному в международных делах Китаю.
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