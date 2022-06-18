Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.06 $/bbl +/- WTI 116.06 +0.75 Brent 119.13 +0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.06.2022 15:43

Япония направила группу кораблей в Тихий океан на учения с США

Японское командование отправило в Тихий океан флотилию Морских сил самообороны Японии, которая посетит ряд стран, а также будет участвовать в нескольких международных учениях, сообщает "Киодо".

В состав флотилии входят эскадренный вертолетоносец-миноносец "Идзумо", два эсминца, подводная лодка, патрульный самолет и другая техника. В этот раз ежегодная миссия Морских сил самообороны продлится до 28 октября. В ходе плавания японские корабли посетят США, Индию, Австралию, Соломоновы острова, Тонгу, Папуа-Новую Гвинею, Палау, Вануату, Фиджи, Вьетнам, Филиппины и французскую заморскую территорию Новая Каледония.

Японские военные примут участие в самых крупных международных военно-морских учениях RIMPAC (сокращенно от английского названия Rim of the Pacific Exercise - "Тихоокеанское кольцо"), военных учениях Pacific Vanguard с участием США, Японии, Южной Кореи, Австралии и в других учениях.

"Мы хотели бы продолжать укреплять наши отношения с тихоокеанскими островными государствами, в том числе для поддержания свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона", - заявлял в мае глава Минобороны Японии Нобуо Киси.

В свою очередь "Киодо" отмечает, что военно-морские учения ряда стран с участием японской флотилии призваны противодействовать ставшему более активному в международных делах Китаю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ВМС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Япония поставит патрульные корабли Филиппинам, которые также имеют территориальный спор с Китаем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az