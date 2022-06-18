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Макроэкономика 18.06.2022 15:50

Власти Азербайджана на 2022г прогнозируют инфляцию на уровне 12,5%

Правительство Азербайджана пересмотрело прогноз по среднегодовой инфляции в стране на 2022 год и ожидает ее на уровне 12,5%, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник.

Как сообщалось ранее, осенью 2021 года министерство экономики среднегодовую инфляцию в стране на 2022 год прогнозировало на уровне 4%.

По итогам 2021 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7%.

«Согласно обновленным прогнозам, с учетом процессов в мире, правительство Азербайджана ждет, что по итогам 2022 года среднегодовая инфляция составит 12,5% (по итогам января-мая 2022 года - 12,6%)», - отметил собеседник агентства.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», это будет самый высокий показатель инфляции в стране за последние 5 лет (в 2017 году среднегодовая инфляция составила 12,9% - ИФ).

Власти Азербайджана не раз отмечали, что рост инфляции в 2022 году во многом обусловлен внешними факторами, особенно геополитической и геоэкономической ситуацией в мире.

Собеседник агентства подчеркнул, что с учетом ситуации на мировых рынках, власти Азербайджана пересмотрели также прогнозы по объему ВВП. «Номинальный объем ВВП на текущий год теперь прогнозируется на уровне 115,4 млрд манатов ($67,9 млрд по текущему курсу) против первоначального прогноза в 86,6 млрд манатов, в том числе ненефтяной ВВП - 65,7 млрд манатов ($38,6 млрд) против первоначального прогноза в 60,3 млрд манатов. Согласно обновленным оценкам основным драйвером роста ВВП Азербайджана в текущем году будет выступать ненефтяной сектор, рост которого ожидается на уровне 5,5% (предыдущий прогноз - 4,9%)», - отметил источник.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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