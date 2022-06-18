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Внешняя политика 18.06.2022 16:28

Спикер парламента Азербайджана отправляется на конференцию в Стамбул

Спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в воскресенье отправляется в Стамбул (Турция) на конференцию, которую организовывают Межпарламентский союз и Великое национальное собрание (парламент) Турции, сообщили в субботу агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли меджлисе.

«Парламентская делегация во главе с председателем Милли меджлиса Сахибой Гафаровой 19 июня отбывает в Стамбул для участия в конференции «Глобальные договоры о парламентах, миграции и беженцах: как добиться более прочного международного сотрудничества и исполнения на национальном уровне», - отметили в парламенте.

Там добавили, что в мероприятии примут участие председатель комитета здравоохранения Милли меджлиса и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица. Гафарова выступит на конференции, отметили в Милли меджлисе Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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