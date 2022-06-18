В Азербайджане спустя неделю зафиксировали летальных исход из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 985, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 34 случая.

Спустя семь дней нулевой суточной смертности за 24 часа вновь зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 716 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 151 человек (+ 6 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 118 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 189 тестов на коронавирус против 1 тыс. 899 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 936 тыс. 343 теста на COVID-19.

Р.Керимов