Семь сотен соглашений на 5,6 трлн руб. подписали участники ПМЭФ-2022

Без малого 700 соглашений на общую сумму в 5,639 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ- 2022).
"К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5,639 трлн рублей. Мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", - сказал ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков журналистам в субботу.
Спикер также сообщил, что участие в ПМЭФ-2022 приняли 14 тыс. человек из 130 стран с учетом РФ, а 79 государств прислали на форум своих официальных представителей. Всего за 4 дня форума в рамках деловой программы прошло 214 мероприятий.
Петербургский международный экономический форум в 2022 проходит с 15 по 18 июня.
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