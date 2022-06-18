Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.06 $/bbl +/- WTI 116.06 +0.75 Brent 119.13 +0.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.06.2022 17:21

Семь сотен соглашений на 5,6 трлн руб. подписали участники ПМЭФ-2022

Без малого 700 соглашений на общую сумму в 5,639 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ- 2022).

"К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5,639 трлн рублей. Мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", - сказал ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков журналистам в субботу.

Спикер также сообщил, что участие в ПМЭФ-2022 приняли 14 тыс. человек из 130 стран с учетом РФ, а 79 государств прислали на форум своих официальных представителей. Всего за 4 дня форума в рамках деловой программы прошло 214 мероприятий.

Петербургский международный экономический форум в 2022 проходит с 15 по 18 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az