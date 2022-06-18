Семь сотен соглашений на 5,6 трлн руб. подписали участники ПМЭФ-2022

Без малого 700 соглашений на общую сумму в 5,639 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ- 2022).

"К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5,639 трлн рублей. Мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", - сказал ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков журналистам в субботу.

Спикер также сообщил, что участие в ПМЭФ-2022 приняли 14 тыс. человек из 130 стран с учетом РФ, а 79 государств прислали на форум своих официальных представителей. Всего за 4 дня форума в рамках деловой программы прошло 214 мероприятий.

Петербургский международный экономический форум в 2022 проходит с 15 по 18 июня.