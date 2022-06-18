Электронная почта членов немецкой партии «Союз 90/Зелёные» подверглась кибератаке

Партия "Союз 90/Зеленые", являющаяся частью правящей в ФРГ коалиции, подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию, что информационные системы партии в мае атаковали хакеры, сообщает Associated Press (AP).

В частности, кибератака затронула электронную почту главы МИД ФРГ Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека. Однако в партии заверили, что министры с января не используют активно эти адреса электронной почты.

Всего хакеры получили доступ к данным с 14 аккаунтов, в том числе принадлежащих лидерам партии Рикарду Лангу и Омиду Нурипуру. В результате некоторые сообщения с их почты направлялись на другие электронные адреса, не имеющие отношения к партии.

По данным AP, в партии отказались подтверждать предположения, будто кибератака могла вестись с территории России. В "Союзе 90/Зеленые" отметили, что немецкие власти ведут расследование инцидента.