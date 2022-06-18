Грузооборот Бакинского порта и сухих портов Узбекистана за 5 месяцев вырос в 1,7 раза

В январе-мае текущего года грузооборот Бакинского порта и сухих портов Узбекистана вырос на 70,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта информация была озвучена на встрече с руководством Бакинского порта представителей правительства Узбекистана в ходе посещения ими азербайджанского морского торгового порта, сообщили в субботу в ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».
По данным общества, за пять месяцев текущего года объем грузоперевалки составил более 242 тыс.тонн, что на 70,5% больше аналогичного периода 2021 года.
Там добавили, что если в 2019 году доля Узбекистана в общем объеме грузоперевалки Бакинского порта составляла 5%, то в 2021 году этот показатель удвоился.
В структуре грузооборота преобладают транспортная техника, контейнеры, сухогрузы, нефть и нефтепродукты.
В ЗАО отметили, что в ходе встречи были обсуждены направления сотрудничества, а также укрепление связей между Бакинским портом и логистическими центрами и компаниями Узбекистана.
В состав делегации Узбекистана вошли первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов, заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев, исполняющий обязанности заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Акмаль Камалов, председатель правления АО Ассоциация «Узтемирюльконтейнер» Абдумалик Камильжанов, представители посольства Узбекистана в Баку, ассоциации «Узбекипаксаноат», компании «Евростар» и другие, добавили в Бакинском порту.
Р.Керимов
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