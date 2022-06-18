В Токио обвинили Пекин в освоении природных ресурсов в Восточно-Китайском море без участия Японии

Власти Японии накануне заявили протест Китаю в связи с освоением Пекином природных ресурсов Восточно-Китайского моря в одностороннем порядке, сообщает в субботу "Асахи" со ссылкой на заявление МИД Японии.
"Крайне прискорбно, что Китай в одностороннем порядке ведет такую активность в зоне, расположенной на западной стороне от линии разграничения зон экономических интересов", - говорится в заявлении МИД Японии.
В ведомстве напомнили, что КНР продолжает вести такую деятельность, несмотря на соглашение двух стран от 2008 года о сотрудничестве в водах региона.
"Асахи" напоминает, что в Восточно-Китайском море между Японией и Китаем нет официально установленной границы. В свою очередь КНР соорудила более десятка буровых платформ на газовых месторождениях к западу от линии, которая считается в Токио разграничивающей зоны экономических интересов двух стран.
При этом японские власти ранее зафиксировали транспортировку Китаем в регион основы еще для одной буровой платформы.
Разногласия между КНР и Японией в акватории Восточно-Китайского моря возникли в связи с открытием там шельфовых месторождений газа и началом их разработки китайской стороной.
Кроме того, Токио и Пекин ведут территориальный спор вокруг контролируемых Японией островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.
Спикер парламента Азербайджана отправляется на конференцию в Стамбул
Власти Азербайджана в 2022г направят дополнительно $276,5 млн на финансирование работ по восстановлению Карабаха и Зангезура
Грузооборот Бакинского порта и сухих портов Узбекистана за 5 месяцев вырос в 1,7 раза
Власти Азербайджана на 2022г прогнозируют инфляцию на уровне 12,5%
Власти Азербайджана увеличивают базовую цену на нефть в госбюджете-2022 до $70 за баррель
В Азербайджане спустя неделю зафиксировали летальных исход из-за COVID-19
В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 3,4 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 538 млн - университет Хопкинса
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ