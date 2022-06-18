Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.06 $/bbl +/- WTI 116.06 +0.75 Brent 119.13 +0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.06.2022 19:37

Байден упал во время прогулки на велосипеде

Президент США Джо Байден в субботу упал с велосипеда, когда катался на нем недалеко от своего дома на побережье штата Делавэр, сообщает Associated Press.

"Со мной все хорошо", - сказал президент журналистам после того, как агенты Секретной службы помогли ему встать.

Инцидент произошел, когда 79-летний президент, на котором был шлем, попытался спешиться с велосипеда. По словам Байдена, причиной падения стало то, что он не успел выстегнуть ногу из фиксатора на педали велосипеда.

После происшествия президент немного пообщался с людьми, которые собрались посмотреть, как он катается на велосипеде. В Белом доме впоследствии сообщили, что медицинская помощь Байдену не понадобилась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИНЦИДЕНТ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


Похожие новости


Байдена эвакуировали из загородного дома из-за самолета, залетевшего в закрытую зону Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто Тегеран заявил о предотвращении силами КСИР захвата США иранского танкера Самолет вице-президента США вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами Американский танк подбил танк из своей части на учениях в Техасе Американский истребитель после возгорания в воздухе сбросил топливные баки в озеро на севере Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az