Байден упал во время прогулки на велосипеде

Президент США Джо Байден в субботу упал с велосипеда, когда катался на нем недалеко от своего дома на побережье штата Делавэр, сообщает Associated Press.

"Со мной все хорошо", - сказал президент журналистам после того, как агенты Секретной службы помогли ему встать.

Инцидент произошел, когда 79-летний президент, на котором был шлем, попытался спешиться с велосипеда. По словам Байдена, причиной падения стало то, что он не успел выстегнуть ногу из фиксатора на педали велосипеда.

После происшествия президент немного пообщался с людьми, которые собрались посмотреть, как он катается на велосипеде. В Белом доме впоследствии сообщили, что медицинская помощь Байдену не понадобилась.