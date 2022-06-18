Латвия выделит дополнительно более 22 млн евро в будущем году на строительство границы с Беларусью

На строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе в 2023 году Рига планирует выделить дополнительно 22,58 млн евро, говорится в документах, представленных МВД бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

Указанную сумму планируется включить в раздел бюджета "Недвижимость и централизованные закупки" министерства внутренних дел, сообщает в субботу агентство BNS.

Отмечается, что, рассмотрев доклад, правительство разрешило ГАО "Государственное недвижимое имущество" (VNI) взять на себя финансовые обязательства для продолжения строительства 2-й очереди приоритетного участка протяженностью около 64 километров вдоль границы на общую сумму около 46,88 млн евро. Общие затраты до 2025 года оцениваются примерно в 47,81 млн евро.