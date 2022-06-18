Латвия выделит дополнительно более 22 млн евро в будущем году на строительство границы с Беларусью

На строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе в 2023 году Рига планирует выделить дополнительно 22,58 млн евро, говорится в документах, представленных МВД бюджетно-финансовой комиссии Сейма.
Указанную сумму планируется включить в раздел бюджета "Недвижимость и централизованные закупки" министерства внутренних дел, сообщает в субботу агентство BNS.
Отмечается, что, рассмотрев доклад, правительство разрешило ГАО "Государственное недвижимое имущество" (VNI) взять на себя финансовые обязательства для продолжения строительства 2-й очереди приоритетного участка протяженностью около 64 километров вдоль границы на общую сумму около 46,88 млн евро. Общие затраты до 2025 года оцениваются примерно в 47,81 млн евро.
Спикер парламента Азербайджана отправляется на конференцию в Стамбул
Власти Азербайджана в 2022г направят дополнительно $276,5 млн на финансирование работ по восстановлению Карабаха и Зангезура
Грузооборот Бакинского порта и сухих портов Узбекистана за 5 месяцев вырос в 1,7 раза
Власти Азербайджана на 2022г прогнозируют инфляцию на уровне 12,5%
Власти Азербайджана увеличивают базовую цену на нефть в госбюджете-2022 до $70 за баррель
В Азербайджане спустя неделю зафиксировали летальных исход из-за COVID-19
В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 3,4 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 538 млн - университет Хопкинса
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ