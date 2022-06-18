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Латвия выделит дополнительно более 22 млн евро в будущем году на строительство границы с Беларусью

На строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе в 2023 году Рига планирует выделить дополнительно 22,58 млн евро, говорится в документах, представленных МВД бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

Указанную сумму планируется включить в раздел бюджета "Недвижимость и централизованные закупки" министерства внутренних дел, сообщает в субботу агентство BNS.

Отмечается, что, рассмотрев доклад, правительство разрешило ГАО "Государственное недвижимое имущество" (VNI) взять на себя финансовые обязательства для продолжения строительства 2-й очереди приоритетного участка протяженностью около 64 километров вдоль границы на общую сумму около 46,88 млн евро. Общие затраты до 2025 года оцениваются примерно в 47,81 млн евро.

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Тэги: ЛАТВИЯ, БЕЛАРУСЬ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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