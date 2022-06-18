Молдова и Румыния приняли декларацию о сотрудничестве

Парламенты Молдовы и Румынии приняли декларацию по итогам совместного заседания, которое состоялось в субботу в Кишиневе.

"Совместная декларация, которую мы приняли сегодня, означает большую поддержку Молдове со стороны Румынии. От охраны границ до инфраструктурных проектов, румынских инвестиций и обучения молдавских специалистов", - сказал председатель Палаты депутатов Румынии Ион-Марчел Чолаку.

В заседании приняли участие депутаты парламента Молдовы от правящей партии "Действие и солидарность", президент страны Майя Санду, главы обеих палат парламента Румынии - Чолаку и Флорин Кыцу, главы парламентских групп, комиссий Сената и Палаты депутатов Румынии, а также члены правительства и органов центральной власти.

Согласно принятой декларации, обе страны "обязуются сотрудничать в целях взаимного развития, особенно в контексте приглашения Республики Молдова стать государством-кандидатом на вступление в Европейский союз".

"Румыния раньше решила выбрать путь Европейского союза и доказала, что она может быть успешной моделью и для Республики Молдова", - сказала Санду.

В документе отмечается необходимость продолжить внедрение программы технической и финансовой помощи, основанной на безвозмездном предоставлении Румынией Молдове 100 млн евро.

Совместная декларация обговаривает также сотрудничество и координацию в таких сферах, как правосудие и борьбе с коррупцией, государственная безопасность; управление границами и охрана порядка; культура; образование, исследования, молодежь и спорт, социальная помощь; экономическое сотрудничество и свобода; инвестиции и государственные закупки; СМИ, цифровой сектор и информационное общество; сельское хозяйство и агропродовольственный сектор, защита окружающей среды.

По славам Санду, совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии, которое проводится впервые, "является сильным посланием в поддержку наших усилий по европейской интеграции, а также посланием о том, что мы можем сделать вместе для укрепления сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, инвестиции, здравоохранение, образование или культура".

Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) заявили в накануне, что не примут участие в совместном заседании парламентов Молдовы и Румынии, считая его "беспрецедентным в мировой практике и антиконституционным".