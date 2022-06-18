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ТЭК 18.06.2022 21:57

Иран и Азербайджан создадут совместную комиссию для разработки ряда месторождений на Каспии, заявляют в Тегеране

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран достиг соглашения о создании совместной комиссии с Азербайджаном для разработки ряда месторождений на Каспии, сообщает из Тегерана собкор азербайджанского госинформагентства АЗЕРТАДЖ.

Министр отметил, что «совместная разработка, добыча и экспорт энергоносителей отвечают интересам обоих государств».

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали 3 июня в Баку меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение двустороннего сотрудничества в газовой сфере, сообщали ранее в министерстве экономики Азербайджана.

Там же отметили, что в ходе встречи в тот же день стороны обменялись мнениями о состоянии торгово-экономических связей Баку и Тегерана, обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде областей, в том числе в нефтегазовой, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов

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Тэги: ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙСКОЕ МОРЕ


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