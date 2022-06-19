Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Во Франции в воскресенье состоится второй тур выборов в Национальное собрание, сообщают французские СМИ.
Внимание экспертов и СМИ приковано к вопросу о том, сможет ли коалиция нынешнего президента страны Эмманюэля Макрона сохранить большинство в нижней палате парламента Франции.
В ходе первого тура, прошедшего неделю назад, коалиция "Вместе" под руководством Макрона финишировала практически вровень с объединением "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), возглавляемым левым лидером Жан-Люком Меланшоном.
Для большинства в 577-местном Национальном собрании нужно получить не менее 289 мест.
По оценкам экспертов и СМИ, "макронисты" сохраняют шансы на победу во втором туре, однако многие также признают наличие определенной неуверенности в таком результате, учитывая незначительный разрыв в голосах в первом туре, состоявшемся при рекордно низкой явке избирателей.
У президентской коалиции на этот раз может не быть абсолютного большинства в Национальном собрании, свидетельствует опрос исследовательского и консалтингового центра Elabe по заказу телеканала BFMTV и журнала L`Express. По этому опросу, "макронисты" утратят позиции по сравнению с выборами 2017 года и добьются 255-295 депутатских мандатов. Это на 55-95 мест в парламенте меньше, чем в 2017 году.
Претендующий на второе место союз левых партий Nupes соберет 150-200 мандатов. Правоцентристские кандидаты с "Республиканцами" (Les Republicains) во главе и во взаимодействии с "Союзом демократов и независимых" (UDI) и "прочими правыми" (DVD) могут получить 55-75 мандатов. Ультраправому "Национальному объединению" Марин Ле Пен предсказывают 30-50 мест в Национальном собрании.
По этому же прогнозу, опубликованному в пятницу, явка избирателей составит 44-47%.
Другое исследование намерений французов голосовать, проведенное компанией Ipsos совместно с консалтинговой фирмой Sopra Steria по заказу Radio France и France Televisions, обещает Макрону и его союзникам более уверенную победу: 265-305 мандатов. Но и такой прогноз не дает гарантии "макронистам" на обеспечение абсолютного большинства, для которого нужно получить 289 мандатов.
Nupes Меланшона может рассчитывать на 140-180 мест, определяют эксперты Ipsos. По их оценке, правоцентристы, возможно, добьются 60-80 мандатов. "Национальному объединению" по этому опросу не обещают больше 20-50 депутатских мест.
Явку избирателей, по данным на пятницу, Ipsos и Sopra Steria прогнозируют в 47%.
Институт общественного мнения Ifop и консалтинговый холдинг Fiducial провели свой опрос по заказу телеканала LCI и радиостанции Sud Radio. Они также видят победителем парламентских выборов президентскую команду, которая получит 265-300 мандатов во втором туре. И этот результат также означает, что Макрон не может быть уверенным в абсолютном парламентском большинстве.
Nupes, согласно этому прогнозу, займет вторую позицию с 180-210 местами в парламенте. "Республиканцы" и их попутчики получат 40-65 мандатов, "Национальное объединение" - 20-40 мест.
Наблюдатели отмечают, что на итоги выборов может повлиять явка избирателей. Так, в прошлое воскресенье во Франции воздержалось от голосования рекордно большое количество избирателей - более 50%.
Западные эксперты также указывают, что в целом у "Нового народного экологического и социального союза" есть шансы помешать коалиции Макрона получить большинство в нижней палате французского парламента. В этом случае, возможно, потребуются перестановки в кабинете министров и Макрону будет сложнее продвигать свои инициативы и реформы.
Выборы проходят по мажоритарной избирательной системе. Для избрания в первом туре кандидат должен был набрать абсолютное большинство избирательных голосов. В случае, если никто не набрал такого количество, проводится второй тур, в который проходят все кандидаты, набравшие не менее 12,5% голосов.
Национальное собрание - нижняя палата французского парламента. 577 депутатов в нее избираются в ходе всеобщих выборов сроком на пять лет.
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