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Дальнее зарубежье 19.06.2022 09:20

Советник президента США по нацбезопасности заболел COVID-19

Тест на коронавирус советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана показал положительный результат, сообщила журналистам пресс-секретарь Совета по нацбезопасности (СНБ) Эдриэнн Уотсон.

Она отметила, что Салливан в последнее время не был в тесном контакте с Байденом и заболевание протекает бессимптомно.

СМИ обратили внимание, что чиновник заразился за неделю до того, как он должен вместе с президентом Джо Байденом присутствовать на встрече лидеров "большой семерки" в Германии и затем - на саммите НАТО в Испании.

Пока не ясно, повлияет ли положительный тест на COVID-19 на планы поездки Салливана, говорится в сообщениях СМИ.

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Тэги: США, COVID-19, ДЖЕЙК САЛЛИВАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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