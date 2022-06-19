Советник президента США по нацбезопасности заболел COVID-19

Тест на коронавирус советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана показал положительный результат, сообщила журналистам пресс-секретарь Совета по нацбезопасности (СНБ) Эдриэнн Уотсон.
Она отметила, что Салливан в последнее время не был в тесном контакте с Байденом и заболевание протекает бессимптомно.
СМИ обратили внимание, что чиновник заразился за неделю до того, как он должен вместе с президентом Джо Байденом присутствовать на встрече лидеров "большой семерки" в Германии и затем - на саммите НАТО в Испании.
Пока не ясно, повлияет ли положительный тест на COVID-19 на планы поездки Салливана, говорится в сообщениях СМИ.
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