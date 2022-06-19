Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле в субботу вечером и в ночь на воскресенье своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Заркенд и Йухары Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Йухары Айрым, Бармагбина и Зивель Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов