Количество случаев COVID-19 в мире превысило 538,6 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 538 млн 698 тыс. 869, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 318 тыс. 95 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 86 млн 230 тыс. 982 и 1 млн 13 тыс. 855.

Индия - 43 млн 296 тыс. 692 и 524 тыс. 855

Бразилия - 31 млн 611 тыс. 769 и 668 тыс. 693.

Франция - 30 млн 279 тыс. 240 и 150 тыс. 78.

Германия - 27 млн 204 тыс. 955 и 140 тыс. 176.

Великобритания - 22 млн 664 тыс. 434 и 180 тыс. 204 (данные на утро минувшей субботы, в воскресенье не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро воскресенья 813,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 101 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 104, Франции - 2 тыс. 273, Германии - 1 тыс. 664, Великобритании - 2 тыс. 618.