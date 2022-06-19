Казахстан призвал к разработке плана полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года

Казахстан в преддверие встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая состоится на следующей неделе в Вене, призвал страны мира разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, заявил вице-премьер - глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к 100-летнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО", - отметил Тлеуберди в своей авторской статье для казахстанских и зарубежных СМИ.

"Казахстан осознает, что на пути к достижению этой благородной, но амбициозной цели имеется множество политических и технических препятствий. Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении", - добавил он.

По словам министра, практический вклад Казахстана в ядерное разоружение "дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия".

"С учетом этого Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя Первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя Третьей встречи на период 2024-2026 годов", - сказал глава МИД.

Первая встреча государств - участников Договора о запрещении ядерного оружия состоится в Вене 21-23 июня.