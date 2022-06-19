Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.06 $/bbl +/- WTI 116.06 +0.75 Brent 119.13 +0.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.06.2022 10:40

Казахстан призвал к разработке плана полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года

Казахстан в преддверие встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая состоится на следующей неделе в Вене, призвал страны мира разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, заявил вице-премьер - глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к 100-летнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО", - отметил Тлеуберди в своей авторской статье для казахстанских и зарубежных СМИ.

"Казахстан осознает, что на пути к достижению этой благородной, но амбициозной цели имеется множество политических и технических препятствий. Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении", - добавил он.

По словам министра, практический вклад Казахстана в ядерное разоружение "дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия".

"С учетом этого Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя Первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя Третьей встречи на период 2024-2026 годов", - сказал глава МИД.

Первая встреча государств - участников Договора о запрещении ядерного оружия состоится в Вене 21-23 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИР, МИД


Похожие новости


Президент Казахстана: мир стремительно меняется, в большинстве случаев не в лучшую сторону

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az