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Дальнее зарубежье 19.06.2022 12:30

Наводнения в Индии и Бангладеш унесли жизни 18 человек

По меньшей мере 18 человек стали жертвами наводнений в Индии и Бангладеш, в каждой из этих стран погибло, как минимум, девять человек. Об этом сообщает Associated Press.

Власти обеих стран отправили военных на помощь пострадавшим. В результате наводнений на северо-востоке Индии свои дома покинули около 2 млн человек.

В пострадавших районах было прервано транспортное сообщение, при этом ожидается, что ливни продолжатся. Для спасения людей индийская армия использует катера и надувные плоты.

Ранее телеканал Channel NewsAsia сообщал о гибели не менее 25 человек в результате наводнения в Бангладеш. В зоне бедствия в этой стране оказались свыше 4 млн человек.

Сезонные муссонные дожди, важные для ведения сельского хозяйства в Южной Азии, каждый год приводят к гибели людей и разрушениям в регионе. За последние годы в Бангладеш наблюдают более серьезные погодные катаклизмы, а специалисты по вопросам окружающей среды предупреждают, что изменения климата могут вызвать еще больше стихийных бедствий в этой стране.

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Тэги: МИР, ИНДИЯ, БАНГЛАДЕШ, НАВОДНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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