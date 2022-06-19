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Оборона 19.06.2022 11:04

Гасанов осмотрел строящиеся военные объекты недалеко от границы с Арменией

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел осмотр строящихся военных объектов в Кельбаджарском и Лачинском районах страны недалеко от границы с Арменией, сообщили в министерстве обороны Азербайджана в воскресенье.

«Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с работой, проводимой на строящихся военных объектах в Кельбаджаре и Лачине (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

В нем отмечается, что «для организации на высоком уровне служебной деятельности военной полиции на освобожденных территориях предусмотрено строительство казарм и служебных помещений, банно-прачечного комплекса, медпункта, а также других объектов инфраструктуры и оснащение их современным оборудованием».

Сообщается, что Гасанов осмотрел склады материально-технического обеспечения, строительство которых продолжается. В военном ведомстве отметили, что подразделения будут централизованно обеспечиваться боеприпасами, горюче-смазочными материалами, а также другими необходимыми запасными частями и оборудованием посредством складов, «построенных с учетом современных требований».

Проверив ход строительных работ, Гасанов дал соответствующие поручения, связанные со строгим соблюдением правил безопасности, качественным осуществлением и своевременным завершением строительства, заключили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАКИР ГАСАНОВ


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