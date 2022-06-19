Ракета SpaceX вывела на орбиту американский спутник связи Globalstar FM15

Ракета Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту американский спутник связи Globalstar FM15, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.
"Вывод Globalstar FM15 подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты был осуществлен в 00:27 по времени Восточного побережья США (08:27 по бакинскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.
Аппарат предназначен для обеспечения мобильной спутниковой связи. Он пополнил группировку из 24 аналогичных спутников компании Globalstar.
Тем временем первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в девятый раз, после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 650 км от космодрома.
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