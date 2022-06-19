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Происшествия 19.06.2022 11:59

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраильском районе

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в воскресенье получил ранения при подрыве на мине в освобожденном Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, сообщили в районной прокуратуре.

«19 июня примерно в 11:00 сотрудник Агентства по разминированию Али Шукюров, 1992 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на противопехотной мине на территории села Худаферин Джебраильского района», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сотрудники Джебраильской районной прокуратуры осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

В Джебраильской районной прокуратуре ведется разбирательство по данному факту, добавили в ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОСТОЧНЫЙ ЗАНГЕЗУР, МИНА, ИНЦИДЕНТ, ПРОКУРАТУРА


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