Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраильском районе

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в воскресенье получил ранения при подрыве на мине в освобожденном Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, сообщили в районной прокуратуре.

«19 июня примерно в 11:00 сотрудник Агентства по разминированию Али Шукюров, 1992 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на противопехотной мине на территории села Худаферин Джебраильского района», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сотрудники Джебраильской районной прокуратуры осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

В Джебраильской районной прокуратуре ведется разбирательство по данному факту, добавили в ведомстве.

Р.Керимов