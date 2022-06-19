В Казахстане заявили, что конфликт в Украине и взаимные угрозы заставляют задуматься о необходимости запрета ядерного оружия

Военный конфликт в Украине и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют, как никогда прежде, задуматься о необходимости запрета и ликвидации этого вида оружия, заявил вице-премьер Казахстана, глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.
"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал Тлеуберди в авторской статье для казахстанских и зарубежных СМИ в преддверии первого заседания государств - участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
"Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны", - отметил глава казахстанского МИД.
Он подчеркнул, что открытие к подписанию ДЗЯО и его вступление в силу дали многим странам дополнительную надежду на более безопасный и разумный мир, "который переживает сегодня серьезный кризис".
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступил в силу в январе 2021 года. К настоящему времени документ подписали 86 государств, почти 60 - ратифицировали.
Ядерные державы - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция - отвергли ДЗЯО, который, по их мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия и может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения.
Казахстан является единственным государством на пространстве СНГ, которое присоединилось к ДЗЯО.
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