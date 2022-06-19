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Дальнее зарубежье 19.06.2022 13:30

Пентагон рассматривает вопрос о поставке Украине дополнительно четырех установок РСЗО

В Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Они могут войти в следующий транш американской военной помощи Киеву, отмечается в сообщении.

Ранее Соединенные Штаты уже проставили Украине четыре таких установки, способных вести огонь на дистанцию свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Великобритания намерена поставить Украине три установки РСЗО американского производства M270, Германия также объявила на этой неделе, что передаст Киеву три M270, напоминает газета.

В то же время, один из источников сообщил Politico, что Пентагон "все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех HIMARS не является окончательным".

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Тэги: США, УКРАИНА, РСЗО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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