Пентагон рассматривает вопрос о поставке Украине дополнительно четырех установок РСЗО

В Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.
Они могут войти в следующий транш американской военной помощи Киеву, отмечается в сообщении.
Ранее Соединенные Штаты уже проставили Украине четыре таких установки, способных вести огонь на дистанцию свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Великобритания намерена поставить Украине три установки РСЗО американского производства M270, Германия также объявила на этой неделе, что передаст Киеву три M270, напоминает газета.
В то же время, один из источников сообщил Politico, что Пентагон "все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех HIMARS не является окончательным".
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