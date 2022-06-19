В Лондоне прошли протесты против роста цен

Несколько тысяч людей вышли в субботу на улицы в центре Лондона в знак протеста против роста цен в Великобритании. Об этом пишет Associated Press.
Демонстранты потребовали от правительства принять меры для помощи людям. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергается критике за медленную реакцию на рост цен, который начался после пандемии COVID-19.
По данным Британского конгресса тред-юнионов (организация объединяющая профсоюзы - ИФ), ставшего инициатором протестов, с 2008 года британские рабочие потеряли почти 20000 фунтов стерлингов ($24450), так как инфляция росла быстрее зарплат.
На этой неделе Банк Англии принял решение ужесточить денежно-кредитную политику на фоне устойчиво высокой инфляции. Потребительские цены в Великобритании в апреле 2022 года подскочили на 9% в годовом выражении, показали официальные статистические данные, опубликованные в прошлом месяце. Рост цен стал рекордным более чем за 40 лет.
Теперь руководство Банка Англии полагает, что инфляция в стране может превысить 11% в октябре, а объем ВВП во втором квартале сократится на 0,3%, хотя ранее ожидался рост на 0,1%.
В Минобороны Азербайджана сообщили о снайперском обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Гасанов осмотрел строящиеся военные объекты недалеко от границы с Арменией
Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Иран и Азербайджан создадут совместную комиссию для разработки ряда месторождений на Каспии, заявляют в Тегеране
Грузооборот Бакинского порта и сухих портов Узбекистана за 5 месяцев вырос в 1,7 раза
Власти Азербайджана на 2022г прогнозируют инфляцию на уровне 12,5%
Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане остается на прежнем уровне
В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ