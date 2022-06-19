В районе Туапсе село на мель судно с гражданами Грузии и Турции на борту

У севшего на мель в районе порта Туапсе судна под флагом Камеруна зафиксировано поступление воды в машинное отделение, запрошено проведение аварийно-спасательных работ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота в воскресенье.
"Поступило сообщение о поступлении воды в машинное отделение, причины поступления воды уточняются, подана заявка на проведение аварийно-спасательных работ силами Азово-Черноморским филиалом "Морспасслужбы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что разлива нефтепродуктов нет, пострадавших тоже нет. Балластная система остается неисправной
Судно под флагом Камеруна, на борту которого находятся грузовики с фруктами и овощами, ранее запросило помощи в акватории Черного моря в районе Туапсе. У судна произошло нарушение в работе балластной системы. Экипаж изначально проводил работы по восстановлению работы балластной системы самостоятельно.
Всего на борту 28 человек экипажа - граждане Грузии и Турции.
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