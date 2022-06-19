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Оборона 19.06.2022 14:01

В Минобороны Азербайджана сообщили о снайперском обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило о снайперском обстреле в воскресенье днем своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«Днем 19 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района государственной границы обстреляли, используя снайперские винтовки и стрелковое оружие, позиции нашей армии в направлении населенного пункта Зивель Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Ранее в воскресенье в Минобороны Азербайджана сообщили об интенсивном обстреле в субботу вечером и в ночь на воскресенье своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Заркенд и Йухары Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Йухары Айрым, Бармагбина и Зивель Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорилось в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ИНЦИДЕНТ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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