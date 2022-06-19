В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки свыше 700 человек, скончались 62 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 19 июня, в РФ выявлено 3 081 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 730 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в девяти субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 68 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 62 человека, накануне штаб сообщал о 68 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 тыс. 382 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 301.

"Выздоровели за сутки 3 279 человек, или на 25,0% меньше в сравнении с 18 июня", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 398 тыс. 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 тыс. 463 умерших и 17 млн 822 тыс. 674 выписанных.