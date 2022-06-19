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Дальнее зарубежье 19.06.2022 15:30

Правительство ФРГ выделит 15 млрд евро на стратегии экономии газа

Правительство ФРГ выделит 15 млрд евро на меры по экономии газа к зиме, сообщает в воскресенье агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Агентство ссылается на документ, подготовленный министерством экономики ФРГ для правительства. В нем говорится, что расход газа для производства электричества и промышленности должен быть понижен, и на эти стратегии через кредитный банк KfW выделяется 15 миллиардов евро.

"Расход газа должен дальше снижаться, для этого в хранилище должно поступать больше газа, иначе зимой будет действительно тяжело", - отмечается в документе.

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Тэги: МИР, ГЕРМАНИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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