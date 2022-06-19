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Дальнее зарубежье 19.06.2022 16:00

СМИ сообщили о начале очередной волны коронавируса в Израиле

В Минздраве Израиля заявили о начале седьмой волны коронавируса COVID-19 в стране, в больницах вновь открывают коронавирусные отделения, не исключается ужесточение карантинных мер, пишут израильские СМИ в воскресенье.

Так, портал newsru.co.il передает со ссылкой на данные Минздрава, что в настоящий момент заражены почти 47 тыс. человек, в больницы госпитализированы 572 человека, остальные лечатся в домашних условиях.

Всего с начала пандемии в мире в Израиле выявили более 4,2 млн случаев заражения, скончались среди них 10,8 тыс. человек.

Портал передает, что пока в Минздраве не настаивают на возвращение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, однако рекомендуют жителям все-таки носить маски. Обязательно ношение маски в больницах, поликлиниках и аптеках, в учреждениях, где находятся пожилые люди.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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