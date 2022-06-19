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В США на следующей неделе начнут вакцинировать от COVID-19 детей младше пяти лет

Начиная со следующей недели в США будут вакцинировать от COVID-19 детей младше пяти лет. Об этом сообщает Associated Press.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в субботу одобрили применение препаратов от Pfizer и Moderna. Трехкомпонентная вакцина Pfizer будет использоваться для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, а двухфазная Moderna - для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

После одобрения CDC в США смогут вакцинироваться около 18 млн детей. С начала пандемии COVID-19 в США от болезни умерли около 480 детей в возрасте до пяти лет.

Ранее группа экспертов управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрила использование вакцин Moderna и Pfizer против коронавируса для детей в возрасте от шести месяцев.

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Тэги: США, COVID-19, ВАКЦИНАЦИЯ, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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