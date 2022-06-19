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Дальнее зарубежье 19.06.2022 21:30

В чешские супермаркеты в ящиках с бананами привезли 840 кг кокаина

Сотрудники супермаркетов в чешских городах Йичин и Рихнов-над-Кнежноу, открыв ящики с бананами, обнаружили там свертки с наркотиками. Как сообщает The Guardian, всего в магазины попало около 840 кг кокаина общей стоимостью около 80 млн евро.

Чешская полиция полагает, что это кокаин из Центральной Америки, который по ошибки оказался в супермаркетах. Службы проверяют другие магазины страны на предмет подобных доставок.

В 2015 году в пражский супермаркет по ошибке доставили около 100 кг наркотиков В 1999 году чешская полиция нашла 117 кг кокаина в упаковках сухофруктов на складе.

На этой неделе итальянская полиция конфисковала 4,3 тонны кокаина стоимостью около 250 млн евро а Триесте.

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Тэги: МИР, ЧЕХИЯ, НАРКОТИКИ, КОКАИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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