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Дальнее зарубежье 19.06.2022 16:30

Eni сообщила, что продолжает получать газ из России в сокращённом объёме

Компания Eni сообщила, что продолжает получать газ из России в сокращённом объёме.

"Компания "Газпром" сообщила, что за сегодня ее поставки вновь будут соответствовать показателям, зафиксированным в последние дни", - пишет Eni на своём сайте. Компания предупредила, что сообщит, если ситуация изменится.

В свою очередь, телеканал TGcom24 передаёт, что в пятницу Eni получила из России 50% от запрошенных объёмов газа, а в четверг - 65%.

Италия является третьим по объему экспортным рынком "Газпрома" после Германии и Турции. В 2021 году, по данным ФТС России, поставки составили 18,445 млрд куб. м.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ГАЗ


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