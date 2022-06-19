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Здравоохранение 19.06.2022 16:50

Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане остается на прежнем уровне

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 25 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 10, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 26 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 остается на прежнем уровне.

За сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции (накануне - 1).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 716 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 164 человека (+ 13 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 130 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 312 тестов на коронавирус против 2 тыс. 189 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 938 тыс. 655 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


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