Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане остается на прежнем уровне

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 25 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 10, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 26 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 остается на прежнем уровне.
За сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции (накануне - 1).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 716 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 164 человека (+ 13 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 130 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 312 тестов на коронавирус против 2 тыс. 189 тестов накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 938 тыс. 655 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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