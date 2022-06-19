Казахстан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании между нефтяными компаниями и в области торговли

Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомрт Токаев и Ибрахим Раиси в воскресенье в Тегеране по итогам переговоров в расширенном формате подписали совместное заявление, направленное на вывод сотрудничества двух стран на новый уровень, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В присутствии глав государств члены официальных делегаций подписали ряд документов.

В частности, подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при МИД Казахстана и Институтом международных и политических исследований при МИД Ирана.

Подписана программа культурного обмена на 2022-2025 годы между министерством культуры и спорта Казахстана и министерством культуры и исламской ориентации Ирана.

Наряду с этим заключены меморандумы о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции Казахстана и министерством промышленности, рудников и торговли Ирана о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом; о взаимопонимании между Казахстана и Ирана о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли; о взаимопонимании между Минсельхозом Казахстана и министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Кроме того, стороны заключили меморандумы о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите; о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран; о взаимопонимании между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Национальной иранской нефтяной компанией; о сотрудничестве между АО "Нацкомпания "Казахстан темир жолы" и Железными дорогами Ирана.