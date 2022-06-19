Первый контейнерный поезд из Казахстана в Турцию прибыл в Иран

В Тегеран прибыл первый контейнерный поезд, следующий из Казахстана в Турцию через территории Туркменистана и Ирана, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Сегодня мы встретили прибывший сюда контейнерный поезд, который отправился из Казахстана неделю назад. Далее он направится в Турцию. Это очень важное событие, учитывая сложные геополитические условия", - сказал Токаев на совместном с президентом Ирана брифинге по итогам переговоров в Тегеране.
По информации пресс-службы, в ходе онлайн-церемонии главы государств дали старт дальнейшему следованию поезда в Турцию.
Организованный компанией АО "KTZ Express" пилотный контейнерный поезд, состоит из 48 единиц 20-футовых контейнеров. Протяженность 12-дневного маршрута составляет 6 336 км.
Запуск нового транснационального сообщения, не требующего перевалки грузов, будет способствовать диверсификации альтернативных маршрутов и увеличению контейнерного грузопотока по территории Казахстана, отмечается в сообщении.
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