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Дальнее зарубежье 19.06.2022 18:40

Явка на парламентских выборах во Франции в первой половине дня составила 19%

Явка на второй тур парламентских выборов во Франции к полудню воскресенья составила 19%, передают западные СМИ.

Как передает BFMTV, эта явка выше, чем в первом туре на прошлой неделе, но для Франции это все равно довольно низкая цифра.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит уже успели проголосовать во втором туре выборов.

Внимание экспертов и СМИ приковано к вопросу о том, сможет ли коалиция нынешнего президента страны сохранить большинство в нижней палате парламента Франции.

В ходе первого тура, прошедшего неделю назад, коалиция "Вместе" под руководством Макрона финишировала практически вровень с объединением "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), возглавляемым левым лидером Жан-Люком Меланшоном.

Для большинства в 577-местном Национальном собрании нужно получить не менее 289 мест.

По оценкам экспертов и СМИ, "макронисты" сохраняют шансы на победу во втором туре, однако многие также признают наличие определенной неуверенности в таком результате, учитывая незначительный разрыв в голосах в первом туре, состоявшемся при рекордно низкой явке избирателей.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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