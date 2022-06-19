Началась тестовая прокачка газа из Азербайджана в Болгарию по IGB

Началась тестовая прокачка азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), сообщило в воскресенье Болгарское национальное радио (БНР).
Согласно СМИ, тестовые поставки будут проведены до конца июня.
Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в 4 раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год против 1 млрд кубометров в год.
В конце марта 2022 года оператор IGB сообщил, что IGB уже подключен к TAP, что позволит наладить поставки азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору.
Как только IGB будет введен в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометров газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров газа в год.
Р.Керимов
В Минобороны Азербайджана сообщили о снайперском обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Гасанов осмотрел строящиеся военные объекты недалеко от границы с Арменией
Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане остается на прежнем уровне
В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
В чешские супермаркеты в ящиках с бананами привезли 840 кг кокаина
КТК и МЧС выработали порядок дообследования акватории для выявления миноподобных объектов у экспортных нефтяных причалов
Заявление «Интерфакса» о попытке взлома телеграм-каналов агентства
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ