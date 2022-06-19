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ТЭК 19.06.2022 19:42

Началась тестовая прокачка газа из Азербайджана в Болгарию по IGB

Началась тестовая прокачка азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), сообщило в воскресенье Болгарское национальное радио (БНР).

Согласно СМИ, тестовые поставки будут проведены до конца июня.

Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в 4 раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год против 1 млрд кубометров в год.

В конце марта 2022 года оператор IGB сообщил, что IGB уже подключен к TAP, что позволит наладить поставки азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору.

Как только IGB будет введен в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометров газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров газа в год.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ, IGB, ГАЗ


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