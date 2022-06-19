Глава Минфина Йеллен заявила, что влияющие на инфляцию в США факторы вряд ли исчезнут в одночасье

Уровень инфляции в США "неприемлемо высок", и, хотя рост цен, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы, однако влияющие на это факторы не исчезнут в одночасье, заявила в воскресенье каналу ABC глава Минфина США Джанет Йеллен.
"Очевидно, что уровень инфляции неприемлемо высок", - сказала она в интервью каналу.
Однако, отметила Йеллен, "причины инфляции глобальные, а не локальные".
"Эти факторы вряд ли исчезнут в одночасье", - заявила глава американского Минфина.
Она также добавила, что "инфляция, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы".
По ее словам, "рецессия экономики не неизбежна", поскольку ФРС предпринимает меры для борьбы с инфляцией.
"Я ожидаю, что экономика будет замедляться. Она росла высокими темпами... Но я не думаю, что рецессия неизбежна", - подчеркнула Йеллен.
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