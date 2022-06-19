Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

В воскресенье на 77-м году жизни скончался бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Андрей Марков.

Марков отметил, что смерть Бурбулиса была неожиданной.

"Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном Бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос "Угроза глобальному миропорядку", - добавил Марков.

Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске.

В 1991-1992 годах был госсекретарем и первым заместителем председателя правительства РФ.

Являлся ближайшим соратником Бориса Ельцина в начале его президентства, один из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и участник его подписания со стороны РСФСР.

С 1993 по 1999 гг. Бурбулис был депутатом Госдумы.

В 2000-2001 гг. - вице-губернатор Новгородской области. Затем, в ноябре 2001 года был назначен членом Совета Федерации от региона. Был председателем комиссии верхней палаты парламента по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации, а также членом Совета палаты, комитета по конституционному законодательству, комиссии по регламенту и организации парламентской деятельности.

В 2007 году Совет Федерации на заседании прекратил полномочия Бурбулиса.

С 2007 по август 2010 года был советником председателя Совета Федерации. В этот же период являлся инициатором и первым замруководителя Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центра мониторинга права) при верхней палате, а также руководителем авторского коллектива и научным редактором ежегодных докладов Совфеда о состоянии законодательства в стране.

Бурбулис награжден медалями "В память 850-летия Москвы", "В память 300-летия Санкт-Петербурга", "В память 1000-летия Казани", а также юбилейной - "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".