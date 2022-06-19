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СНГ 19.06.2022 21:00

КТК и МЧС выработали порядок дообследования акватории для выявления миноподобных объектов у экспортных нефтяных причалов

Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань провел 18 июня на морском терминале под Новороссийском рабочее совещание с руководством сводного отряда МЧС России, проводящего работы по дообследованию акватории выносных причальных устройств (ВПУ-1 и ВПУ-2) на предмет выявления взрывооопасных предметов на дне моря.

"В ходе совещания был выработан порядок проведения дальнейших работ по обследованию гидролокатором бокового обзора ряда целей. Определено, что подтверждение данных о миноподобных объектах будет осуществляться мобильными водолазными группами и телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА)", - сообщает консорциум.

Подтвержденные взрывоопасные предметы исходя из определения опасности будут перемещаться к месту их уничтожения (в акватории моря, за пределами ВПУ), уточняет КТК.

По состоянию на 17 июня с нарастающим итогом гидролокатором бокового обзора проведена площадная съемка 164,200 тыс. кв. м, проведено 12 парных водолазных спусков общей продолжительностью 31 час, обследовано 6 700 кв. м акватории", - сообщает пресс-служба консорциума.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Как сообщалось, КТК 10 дней с 15 июня будет отгружать нефть через одно ВПУ из-за планового ремонта и обследования акватории.

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Тэги: РОССИЯ, КТК, МЧС


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