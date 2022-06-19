Болгария с 1 июля сможет получать азербайджанский газ в полном объеме - посол

Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов в воскресенье в твиттере сообщил, что Болгария с 1 июля сможет получать азербайджанский газ в полном объеме после завершения в июне тестовой прокачки газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB).
Дипломат отметил, что по IGB уже началась тестовая прокачка азербайджанского газа в Болгарию. По его словам, ожидается, что тестовые поставки будут проведены до конца июня.
«... Поставки согласованных объемов газа начнутся с 1 июля», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из твита Гусейнова.
Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.
В конце марта 2022 года оператор IGB сообщил, что IGB уже подключен к TAP, что позволит наладить поставки азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору.
Как только IGB будет введен в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометров газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров газа в год.
Р.Керимов
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