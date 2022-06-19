В ЕС поддержали настрой Азербайджана на мир с Арменией

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что Евросоюз поддерживает настрой Азербайджана на мир с Арменией.
«Приятно читать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Глобальном Бакинском форуме: «Настало время наладить мир и сотрудничество» и «перейти к практическому исполнению» вслед за позитивной динамикой с Арменией. ЕС решительно поддерживает это», - написал он в воскресенье в твиттере.
Р.Керимов
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