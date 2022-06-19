Коалиция Макрона теряет абсолютное большинство по итогам второго тура выборов

Институт общественного мнения Ifop прогнозирует, что президентская коалиция "Вместе!" выходит во втором туре парламентских выборов на результат 210-250 мандатов, что означает первое место, но также и отсутствие абсолютного большинства в Национальном собрании.

Главный конкурент президентской команды - левый блок "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), возглавляемый Жан-Люком Меланшоном, как и ожидалось, идет вторым с результатом 150-180 мест в нижней палате парламента.

Большим прорывом СМИ называют ожидаемый результат "Национального объединения" Марин Ле Пен. У французских националистов будет от 80 до 100 депутатских мест, что позволит им образовать свою политическую фракцию в Национальном собрании.

Правоцентристские "Республиканцы", по прогнозу, получат от 60 до 70 мандатов.

Французы избирали 577 депутатов. Для абсолютного большинства было необходимо завоевать 289 мест в Национальном собрании.

Большинство избирательных участков во Франции закрылось в 18:00 по местному времени (20:00 по бакинскому времени), а в крупных городах - в 20:00 (22:00 по бакинскому времени).

В ходе первого тура, прошедшего неделю назад, коалиция "Вместе" Эмманюэля Макрона финишировала практически вровень с "Новым народным экологическим и социальным союзом".