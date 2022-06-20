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Дальнее зарубежье 20.06.2022 09:03

Блинкен поздравил побеждающего на выборах президента Колумбии Густаво Петро

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил граждан Колумбии с избранием кандидата объединенных левых сил Густаво Петро президентом страны.

"От имени Соединенных Штатов я поздравляю народ Колумбии с тем, что его голос был услышан на свободных и справедливых президентских выборах. Мы воздаем должное многим должностным лицам, государственным служащим и добровольцам, чья самоотверженность сделала эти выборы возможными", - говорится в заявлении госсекретаря США, которое распространил госдеп.

Блинкен отметил, что США и Колумбия имеют "общие ценности и общие интересы в области демократии, безопасности, всеобъемлющего экономического процветания и прав человека".

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с избранным президентом Петро для дальнейшего укрепления американо-колумбийских отношений и продвижения наших стран к лучшему будущему", - заявил госсекретарь.

Согласно данным Национального избирательного совета Колумбии (CNE), Петро набирает 50,44% голосов по результатам подсчета 99,99% бюллетеней.

Президенты Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Луис Арсе тоже поздравили Петро.

Ранее это уже сделали лидеры Аргентины и Мексики Альберто Фернандес и Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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