Блинкен поздравил побеждающего на выборах президента Колумбии Густаво Петро

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил граждан Колумбии с избранием кандидата объединенных левых сил Густаво Петро президентом страны.

"От имени Соединенных Штатов я поздравляю народ Колумбии с тем, что его голос был услышан на свободных и справедливых президентских выборах. Мы воздаем должное многим должностным лицам, государственным служащим и добровольцам, чья самоотверженность сделала эти выборы возможными", - говорится в заявлении госсекретаря США, которое распространил госдеп.

Блинкен отметил, что США и Колумбия имеют "общие ценности и общие интересы в области демократии, безопасности, всеобъемлющего экономического процветания и прав человека".

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с избранным президентом Петро для дальнейшего укрепления американо-колумбийских отношений и продвижения наших стран к лучшему будущему", - заявил госсекретарь.

Согласно данным Национального избирательного совета Колумбии (CNE), Петро набирает 50,44% голосов по результатам подсчета 99,99% бюллетеней.

Президенты Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Луис Арсе тоже поздравили Петро.

Ранее это уже сделали лидеры Аргентины и Мексики Альберто Фернандес и Андрес Мануэль Лопес Обрадор.