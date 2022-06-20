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Дальнее зарубежье 20.06.2022 10:05

Переговоры Южной Кореи и США в области обороны могут пройти в июле

Южная Корея и США предварительно договорились провести свои регулярные переговоры по обороне в Вашингтоне в следующем месяце, сообщает "Ренхап" со ссылкой на информированные источники.

Согласно источникам, точная дата Диалога по комплексной обороне между Кореей и США (KIDD) еще не определена, но ожидается, что мероприятие состоится примерно в середине июля.

При этом вопрос совместного сдерживания ядерных и ракетных угроз Северной Кореи, вероятно, займет первое место в повестке дня.

Отмечается, что обе стороны, возможно, также обсудят расширение совместных военных учений и развертывание стратегических военных сил США в Корее "своевременным и скоординированным" образом в соответствии с соглашением, достигнутым на саммите в прошлом месяце между президентами Юн Сок Елем и Джо Байденом.

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