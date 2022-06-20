США обеспокоены возможным вмешательством России в промежуточные выборы

В американских министерствах внутренних дел и национальной безопасности обеспокоены тем, что Россия "может использовать разногласия в США для оказания влияния на ноябрьские промежуточные выборы", сообщает CNN.

По оценкам источников телеканала, Россия "может организовать демонстративные незначительные взломы сетей местных избирательных органов, что вызовет недоверие к американской электронной системе голосования".

Эти усилия, по словам официальных лиц, будут направлены на то, чтобы подогреть сомнения в результатах президентских выборов 2020 года, распространяемые бывшим президентом Дональдом Трампом и многими его союзниками, говорится в сообщении.

"Если произойдет что-то пусть незначительное, это приведет к хаосу, люди подумают, что все выборы абсолютно небезопасны", - сказала телеканалу Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности.