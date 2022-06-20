США обеспокоены возможным вмешательством России в промежуточные выборы

В американских министерствах внутренних дел и национальной безопасности обеспокоены тем, что Россия "может использовать разногласия в США для оказания влияния на ноябрьские промежуточные выборы", сообщает CNN.
По оценкам источников телеканала, Россия "может организовать демонстративные незначительные взломы сетей местных избирательных органов, что вызовет недоверие к американской электронной системе голосования".
Эти усилия, по словам официальных лиц, будут направлены на то, чтобы подогреть сомнения в результатах президентских выборов 2020 года, распространяемые бывшим президентом Дональдом Трампом и многими его союзниками, говорится в сообщении.
"Если произойдет что-то пусть незначительное, это приведет к хаосу, люди подумают, что все выборы абсолютно небезопасны", - сказала телеканалу Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности.
В ЕС поддержали настрой Азербайджана на мир с Арменией
В Минобороны Азербайджана сообщили о снайперском обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Гасанов осмотрел строящиеся военные объекты недалеко от границы с Арменией
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 48%
Плановое обследование акватории КТК не повлияет на отгрузку казахстанской нефти
Власти Азербайджана увеличивают доходы госбюджета-2022 на 8,9%, снижают трансферты из Госнефтефонда на 9,4%
Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 539 млн
Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане остается на прежнем уровне
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ