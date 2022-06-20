Манат стабилен к евро, подешевел к рублю и подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 июня ЦБА сохранил на уровне 1,7895 маната/1EUR.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 июня установил на уровне 0,0300 манат/1RUB (17 июня - 0,00292 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 20 июня установил на уровне 0,0980 манат/1TRY (17 июня -0,0982 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков