Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ

Бакинская высшая школа нефти SOCAR и банк АВВ заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов и председатель Правления АВВ Аббас Ибрагимов.

Меморандум предусматривает организацию стажировок для студентов и выпускников вуза, создание возможностей для их карьерного роста, обеспечение участия студентов и выпускников БВШН в исследовательских проектах, оказание поддержки студенческим стартапам через Инновационный центр АВВ и т.д.

Выступив на церемонии подписания, ректор Эльмар Гасымов сказал, что Бакинская высшая школа нефти впервые сотрудничает с банком АВВ и что это сотрудничество откроет перед студентами большие возможности: «Для нас очень важно сотрудничать с АВВ, одним из ведущих банков региона. Это сыграет важную роль в будущей карьере наших студентов и развитии их способностей и навыков. В ABB работают 11 выпускников БВШН. Мы верим, что в будущем это число будет увеличиваться, и больше студентов получат возможность практиковаться в банке. Меморандум, подписанный между ABB и БВШН, также способствует созданию полезной интеграции между наукой, образованием и бизнесом».

Председатель Правления АВВ Аббас Ибрагимов сказал, что банк старается внести свой вклад в будущее нашего общества. В связи с этим сотрудничество с учебными заведениями занимает особое место среди корпоративных ценностей АВВ: «Большинство талантливой молодежи вырастает в наших вузах. Благодаря такому сотрудничеству мы создаем новые возможности для молодого поколения. На сегодняшний день АВВ уже предпринял ряд успешных действий в этом направлении. К ним относятся создания таких проектов, как АВВ Tech Academy и АВВ Innovation Center, позволяющие привлекать молодые таланты и раскрывать их творческий потенциал. Мы верим, что наше многогранное сотрудничество с Бакинской высшей школой нефти будет полезным во всех отношениях».

По окончании мероприятия председателю Правления АВВ Аббасу Ибрагимову вручили дипломом «Почетного гостя».